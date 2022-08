Verloren geglaubter Banksy in Tel Aviv aufgetaucht

Ein verloren geglaubtes Kunstwerk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy ist nun in einer Galerie in Tel Aviv aufgetaucht. Das israelkritische Graffiti war 2007 in der Nähe der israelischen Trennmauer im besetzten Bethlehem aufgetaucht. Das Werk ist ein Protest gegen die jahrzehntelange israelische Besetzung von Gebieten, die die Palästinenser für einen zukünftigen Staat reklamieren.