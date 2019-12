Hotel in Bethlehem zeigt eine Banksy-Krippe

Banksy-Graffiti in Birmingham aufgetaucht

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Banksy mit einem neuen Graffiti eine nachdenkliche Weihnachtsbotschaft an einer Ziegelwand in Birmingham hinterlassen. Darauf zu sehen sind zwei Rentiere, die eine dort stehende Parkbank zu ziehen scheinen. Auf seinem Instagram-Account postete der Künstler ein Video, in dem das Graffiti und ein Obdachloser, der auf der Parkbank Platz genommen hat, zu sehen sind.