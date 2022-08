Tourist beschimpft Absturzopfer und Einsatzkräfte

Unglaubliche Szenen spielten sich am Mittwoch auf der, in unmittelbarer Nähe zur österreichischen Grenze gelegenen, Riedbergpass-Straße zwischen Oberstdorf und Balderschwang (Bayern) ab. Um einen abgestürzten Gleitschirmpiloten, der schwere Wirbelsäulenverletzungen erlitten hatte, per Notarzthubschrauber bergen zu können, musste die Straße gesperrt werden. Das brachte einen Touristen derartig in Rage, dass er neben den Polizisten vor Ort auch das Absturzopfer beleidigte.