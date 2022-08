Pkw rollte ungebremst in Haus der Nachbarn

Das dürfte ein Schock gewesen sein, als es plötzlich um 21 Uhr laut auf einem Anwesen in der Gemeinde Metnitz krachte. Gegen 20.40 war der 17-Jährige nach Hause gekommen und hatte sein Fahrzeug vor dem Haus in der Gemeinde Metnitz abgestellt. Schon wenige Minuten danach dürfte das Auto ins Rollen gekommen sein. „Das Fahrzeug ist selbstständig über eine abschüssige Wiese gerollt, und dabei durch einen Weide- und einen Holzzaun gekracht“, berichtet ein Polizist. Stehen blieb das Auto erst in der Hausmauer der Nachbarn.