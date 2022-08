Was ein Tesla alles über seinen Besitzer weiß

Bei jeder Fahrt entsteht „GPS-Brotkrümelspur“

Laut Tesla-Hacker „Green“ sammeln Teslas ab dem Baujahr 2017 zudem auch Positionsdaten: Bei jeder Fahrt wird per GPS die Route protokolliert, unabhängig davon, ob der Besitzer selbst am Steuer sitzt oder den Autopilot aktiviert hat. Diese sogenannten „Trip Logs“ beschreibt der Experte als „GPS-Brotkrümelspur“, also als Kette einzelner GPS-Positionsinfos. Sie werden via WLAN zum Hersteller hochgeladen und dann vom Bordcomputer gelöscht.