Magenta-Chef Bierwirth wechselt zu Erste Group

Das teilte die Großbank mit Sitz in Wien am Donnerstag in einer Aussendung mit. Andreas Bierwirth begann 2002 seine Karriere mit der Etablierung der Germanwings als Billigfluggesellschaft. Nach einem Zwischenstopp als Leiter des Miles & More-Programms der Lufthansa wechselte er 2008 in den Vorstand der AUA. Seit rund zehn Jahren ist er nun Vorsitzender der Geschäftsführung von T-Mobile Austria, heute Magenta Telekom.