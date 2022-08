Supermärkte setzen jetzt auch Symptomlose ein

Spar: Kein Einsatz in der Feinkost

Spar will positive, aber symptomfreie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen einsetzen, allerdings nur in kundenfernen Bereichen, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Hans Reisch am Donnerstag laut „Kleine Zeitung“. An der Kassa oder in der Feinkostabteilung würden die Betroffenen, „solange es die Personalsituation zulässt“, nicht arbeiten, so Reisch.