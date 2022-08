Quarantäne-Aus:„Ich mache mir große Sorgen!“

Die Freude über das Aus der gesetzlichen Quarantäne hält sich in Grenzen. Auch Branchenvertreter aus Gastro und Fitness haben ihre Bedenken. Bei einer „Krone“-Straßenumfrage am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf zeigt sich jedenfalls, dass die neuen Regelungen der Bundesregierung auch bei den Wienern gar nicht gut ankommen. Pensionistin Elfriede Indrak (83) etwa macht sich große Sorgen, wenn sie an den epidemiologisch herausfordernden Herbst denkt.