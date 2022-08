Südkorea will eigene Mondsonde ins All schicken

Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes will Südkorea eine eigene Mondsonde ins All schicken. Eine „Falcon-9“-Rakete von Elon Musks privaten Raumfahrtfirma SpaceX mit dem Test-Mondorbiter „Korea Pathfinder Lunar Orbiter“ (KPLO) an Bord soll am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten.