Mendoza: „Wir wollen den Fußball revolutionieren“

Das Leben von Michael „Mike“ Mendoza dreht sich um die schönste Nebensache der Welt. Eigentlich stand er mit 17 Jahren vor einer verheißungsvollen Profi-Karriere, die verletzungsbedingt geplatzt ist. Mit „Lead the Ball“ hat er sich äußerst erfolgreich unter den Top-Freestylern der Welt einen Namen gemacht - jetzt will er als Erfinder von „Lead the Box“ den Fußball revolutionieren.