Nach Lokalbesuch in Villach überfallen und bedroht

Der Feldkirchner verließ in der Nacht auf Donnerstag gegen 4.40 Uhr alkoholisiert ein Lokal in Villach und wurde dabei von zwei Unbekannten angesprochen. Nachdem die Männer den 19-Jährigen in ein kurzes Gespräch verwickelt hatten, folgten sie ihm in einem Abstand von ungefähr fünf bis zehn Metern.