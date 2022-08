Feuerwehren kämpfen gegen Waldbrand in Eisenerz

Rauchschwaden über dem Leopoldsteinersee bei Eisenerz: Am Nachmittag ist auf der Seemauer ein Waldbrand ausgebrochen. Die Flammen wüten in extrem unwegsamem Gelände, es sind Lösch-Hubschrauber im Einsatz. Später wurden auch Feuerwehrleute - gesichert von der Bergrettung - in den Steilhang eingeflogen um den Brandherd zu bekämpfen.