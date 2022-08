Blackout in Krisenzeiten: Vorsorge entscheidend

Bei einem großflächigen Stromausfall reicht es nicht, nur die Energie wieder zur Verfügung zu stellen, was etwa in ganz Europa bereits eine Woche dauern könnte. Danach werden noch mehrere Tage vergehen, bis Internet und Telefonie wieder funktionieren, was aber unbedingt nötig ist, um die Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Die langsame Rückkehr zur Normalität sei also nicht vor der zweiten Woche zu erwarten, so der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge.