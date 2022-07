Blackout-Experte: „Fürchte den kommenden Winter“

Was die extremen Wettersituation betreffe, sei man jetzt schon am Limit, „obwohl wir erst am Anfang des Sommers stehen.“ Auch die Frage, wie geht es mit dem Gas weiter, sei präsent. „Das sind Themen, mit denen man sich als Gesellschaft auseinandersetzen müsse.“ Man müsse sich selbst an der Nase nehmen: Wir glauben immer die Soldaten kommen dann und bringen uns eine Wurstsemmel vorbei, aber das geht sich bei neun Millionen Menschen in Österreich nicht aus."