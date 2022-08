Fünf Brandanschläge: In Wohnblock geht Angst um

Insgesamt fünf Brände musste die Feuerwehr am Montag in Steyr löschen – und zwar alle bei derselben Adresse. Der ungewöhnliche Grund: Ein bis dato unbekannter Täter hatte zwischen 13.10 Uhr und 21.10 Uhr wiederholt im Mehrparteienhaus Keplerstraße 1 gezündelt. Der Brandleger versuchte dabei, dreimal Briefkästen mittels Papier in Brand zu setzen. Damit jedoch nicht genug. Es wurde auch versucht, den Inhalt von drei Müllcontainern zu entflammen. Bewohner entdeckten die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. In zwei Fällen griffen die Anzeiger jedoch selbst zum Feuerlöscher, um Schlimmeres zu verhindern.