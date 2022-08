Mit selbst gebasteltem Messer Mädchen überfallen

Die Burschen hatten am Ostersonntag am Linzer Domplatz zwei Mädchen (ebenfalls 16 und 17) „abgezogen“, wie es, so Richter Walter Eichinger, in der Szenesprache heißt. Die Burschen gaben dabei vor, Drogen zu verkaufen, der Jüngere schnitt den Opfern den Fluchtweg ab, der Ältere zog ein Messer und forderte Geld.