Spitäler und Heime: Arbeit trotz Corona-Infektion

Seit die Corona-Quarantäne mit Beginn dieser Woche abgeschafft ist, dürfen Infizierte ohne Symptome mit FFP2-Maske zur Arbeit kommen. Anders als in Wien oder im Burgenland gilt das in NÖ auch für das Personal der Landeskliniken. Nur in in der Onkologie, der Neonatologie sowie auf Intensivstationen ist der Einsatz von Corona-positiven Mitarbeitern nicht gestattet. Für sie müssen in solchen Fällen laut Landesgesundheitsagentur, „andere Einsatzmöglichkeiten“ gesucht werden.