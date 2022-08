„Der Radtourismus kam auf leisen Sohlen daher“

„Wir könnten doch mit dem Rad in den Urlaub fahren, ein paar Tage von Ort zu Ort" - diese Idee führt nicht erst seit der Pandemie, in der Verreisen teils schwierig war und der Heimaturlaub bei den Österreichern wieder an Bedeutung gewann, auf den Donauradweg. Die 330 Kilometer von Passau nach Wien haben sich schon lange zur festen Größe etabliert, selbst 40 Jahre nach den Anfängen hat der Donauradweg nichts von seiner Zugkraft eingebüßt.