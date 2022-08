Skicross-Graf gibt sein „Comeback“ auf dem Teppich

Nachdem ÖSV-Skicrosser Mathias Graf am Samstag seinen Rücktritt vom Rücktritt bekannt gegeben hatte, geht es für den 26-jährigen Vorarlberger bereits am Dienstag wieder voll mit dem Team-Training los. In Oberösterreich wartet auf die rot-weiß-rote Elite ein ganz besonderes Trainingscamp.