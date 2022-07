Ivana Trump liegt auf Golfplatz begraben

Doch könnten diese Pläne ebenfalls mit Steuererleichterungen im Zusammenhang stehen? Die US-Soziologin Brooke Harrington, die sich selbst als „Steuerforscherin“ bezeichnet, hat in mehreren Tweets erläutert, dass in New Jersey Flächen, die als Friedhof genützt werden, unter anderem keiner Grundsteuerpflicht unterliegen. Laut dem Gesetz, aus dem Harrington auch zitiert, gibt es auch keine Untergrenze, was die Anzahl der Gräber betrifft. Darüber ist nun ein Streit in den sozialen Medien entbrannt. In diesem Zusammenhang weist ein User darauf hin, dass für solche Ausnahmen das gesamte Grundstück als Friedhof genützt werden müsste.