Familie erwies Ivana Trump (73) die letzte Ehre

Familienmitglieder und Freunde haben der in der vergangenen Woche mit 73 Jahren gestorbenen Ivana Trump, Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, die letzte Ehre erwiesen. Ex-US-Präsident Donald Trump und seine dritte Ehefrau Melania sowie die drei gemeinsamen Kinder aus der Ehe von Donald und Ivana Trump - Donald Junior, Eric und Ivana - und deren Partner und Kinder versammelten sich am Mittwoch in der St. Vincent Ferrer Roman Catholic Church in New York.