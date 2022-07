Bayern-Ferien brachten stärkstes Reisewochenende

Die Abfahrtssperren entlang der A10 waren am Samstag aktiv und wurden auch kontrolliert, so Gurtner. Bereits im Vorfeld hatte der ÖAMTC mit dem deutschen Verkehrsklub ADAC zusammengearbeitet, um deutschen Durchreisenden die Systematik der Abfahrtssperren zu vermitteln. „Man sollte wirklich nicht abfahren, wenn es zu stauen beginnt. Die Autobahn ist immer noch der schnellste Weg. Fährt man ab, dann staut es sich in den Gemeinden und dann kann es noch länger dauern“, so Gurtner.