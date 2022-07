Neusiedl zerlegt katastrophale Draßburger - 6:0!

Das nach einer knappen halben Stunde doch fiel: Stadler konnte Tatzers Hereingabe nur kurz abwehren und Haubenwaller war zur Stelle (28.)! Beim 3:0 glänzte Haubenwaller als Assistgeber für Kienzl (40.) - das ging aus Draßburger Sicht alles viel zu einfach. Nach dem Wechsel ging’s in derselben Tonart weiter, Kienzl, Haubenwaller und Bucur machten das 6:0-Schützenfest komplett. „Das war inferior“, wusste der zerknirschte Draßburg-Trainer Michael Porics.„



“Wir sind bereit„

Aufsteiger Siegendorf startet heute in Bruck ins Abenteuer Ostliga. Trainer Marek Kausich zeigt großen Respekt, vor allem vor Torschützenkönig Paukner: “Der ist brandgefährlich - aber wir sind bereit!" Selbstvertrauen konnten die Siegendorfer ja bereits im ÖFB-Cup tanken - warf man Bundesligist Vienna in der ersten Runde aus dem Bewerb.