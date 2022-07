Straßenhändler in Italien auf Straße totgeprügelt

Grausame Attacke im Adria-Badeort Civitanova Marche in Mittelitalien: Ein 39-jähriger Straßenhändler aus Nigeria wurde am Freitag von einem 32 Jahre alten Verdächtigen mit einer Krücke, die dem Opfer selbst gehörte, angegriffen. Der Italiener soll so lange auf den Mann eingeschlagen haben, bis dieser reglos liegen blieb. Der Angriff geschah vor mehreren Zeugen, geholfen hat dem 39-Jährigen niemand. Das Opfer starb.