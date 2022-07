Bange Blicke auf das Wetter nach der Sturzflut

„Die Kameraden nehmen sich für diese Einsätze Urlaub. Unser Vorteil ist, dass wir in diesem Fall übers Wochenende im Einsatz stehen.“ Wie berichtet, hatten bereits am Donnerstagabend heftige Gewitter im Oberpinzgau für Muren und Überflutungen gesorgt. Der Einsatzschwerpunkt lag in Hollersbach - der Grubingerbach führte enorme Wassermassen. Das Resultat: Zahlreiche unpassierbare Straßen, überflutete Keller und vermurte Wohnhäuser. Die Feuerwehr ist seither mit allen vier Katastrophen-Zügen des Bezirks im Einsatz. Am Freitag war man bis in die späten Abendstunden im Unwettereinsatz.