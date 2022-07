Austria Wien gegen den LASK Linz ab 17 Uhr LIVE

Mit neuem Brustsponsor (Frankstahl) und den positiven Erkenntnissen vom 0:3 in Salzburg ist die Wiener Austria beim Saison-Heimauftakt der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen den in der Vorwoche überzeugenden LASK auf die ersten Punkte aus. Zusätzliche Brisanz bringt Austria-Investor Jürgen Werner, der im Vorjahr seinen Arbeitsplatz von Linz an den Verteilerkreis verlegte und im Sommer ein Quartett mit LASK-Vergangenheit nach Favoriten lotste. Mit dem sportkrone.at-Liveticker sind Sie beim Bundesliga-Duell zwischen Austria und dem LASK ab 17 Uhr hautnah mit dabei!