Austria Klagenfurt gegen SK Rapid - ab 17 Uhr LIVE

Nach dem Aufstieg im Europacup am Donnerstag gegen Lechia Gdansk will der SK Rapid in der Fußball-Bundesliga nachlegen. Am Sonntag steht das Gastspiel bei Austria Klagenfurt in der „28 Black Arena“, dem einstigen Wörtherseestadion, auf dem Programm (17 Uhr). Während die Wiener in der noch jungen Saison ungeschlagen sind (drei Siege, ein Remis bei nur einem Gegentreffer in vier Pflichtspielen), möchte die Truppe von Trainer Peter Pacult die ersten Liga-Punkte einfahren. Mit sportkrone.at sind Sie im Live-Ticker hautnah mit dabei!