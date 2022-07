WSG Tirol gegen TSV Hartberg - ab 17 Uhr LIVE

Das Debüt von Nik P.

Dabei mithelfen wird wohl auch der 21-jährige Neuzugang Nik Prelec. Der Stürmer aus Slowenien kam in der Saisonpause von Sampdoria Genua. „Der Nik P. wird höchstwahrscheinlich, wenn nichts mehr passiert, zu seinem Debüt kommen in der höchsten österreichischen Spielklasse“, stellte Silberberger klar. Insgesamt fehle dem WSG-Kader noch etwas die Dichte, hatte Silberberger schon nach der Lustenau-Partie gemeint. Behounek ist ebenfalls dieser Ansicht und sprach vor allem die Defensive an: „Wenn wir für vier Positionen vier Spieler haben in der österreichischen Bundesliga, dann glaube ich auch nicht, dass das in der Wiener Stadtliga so förderlich wäre.“