Sturm Graz vs. Red Bull Salzburg ab 19.30 Uhr LIVE

Der Auftakt in die Liga-Saison verlief mit einem 1:1 beim WAC am vergangenen Samstag durchwachsen, Ilzer bezeichnete die Leistung als „schwer ausbaufähig“. „Wir haben es nicht geschafft, gegen einen hoch pressenden Gegner fußballerische Lösungen zu finden“, führte er aus. „Andererseits haben wir in den letzten Spielen in Wolfsberg in der Defensive selten so wenig zugelassen. Und wir haben in dieser Woche daran gearbeitet, mehr Lösungen, mehr Angebot in unserem Spiel zu finden.“