SCR Altach gegen Wolfsberger AC - ab 17 Uhr LIVE

Altacher wollen Trend fortsetzen

Seine Mannschaft sieht Dutt nach dem Heim-1:1 gegen Sturm Graz nicht als Favorit. „In diesem Stadion gibt es keine großen Favoriten, außer vielleicht Salzburg. Alle andern müssen sich erst reinarbeiten in die Liga“, sagte er. „Es ist ein schweres Auswärtsspiel, das auf Augenhöhe stattfinden wird, hoffentlich mit dem besseren Ende für uns.“ Die ersten Schritte gegen Sturm seien „durchaus in Ordnung“ gewesen. „Natürlich haben wir im Bereich Spiel nach vorne noch Steigerungsmöglichkeiten. Auch, was die Restverteidigung betrifft, muss noch was passieren.“