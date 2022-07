Asus bringt High-End-Handy für die Hosentasche

Smartphones sind in den letzten Jahren immer größer geworden. Was beim Surfen, Lesen oder Videoschauen durchaus praktisch ist, stört viele Nutzer beim Transport in der Hosentasche. Der Computerkonzern Asus aus Taiwan bietet dieser Zielgruppe nun mit dem Zenfone 9 ein 5,9 Zoll großes hosentaschenfreundliches Oberklasse-Smartphone an.