Verbotene Liebe bei den „Sims“ nach Update

So veröffentlichte ein Spieler etwa auf Reddit einen Screenshot, der zeigt, dass eine ältere Frau plötzlich eine Romanze mit ihrem eigenen Sohn eingehen wollte. Ein anderer Spieler berichtete in EAs Support-Forum davon, dass einer seiner männlichen „Sims“ seine Zwillingsschwester gefragt habe, ob sie seine Freundin sein wolle. Ein Xbox-Spieler schilderte an derselben Stelle, dass im Spiel eine Tochter ihren Vater daten wollte.