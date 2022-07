Holzkonzern Egger: Nach Rekord wird es „trüb“

Egger mit seinen weltweit 10.800 Mitarbeitern produzierte zuletzt Rekordmengen und bediente damit die starke Kundennachfrage. Dazu trugen auch die neuen Werke in Biskupiec (Polen) und Lexington (USA) bei. Am erfolgreichsten war man mit den Produkten für den Innenausbau (plus 76,9 Prozent), der bekanntlich in der Pandemie boomte.