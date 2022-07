Tiergarten Schönbrunn feiert 270. Geburtstag

Wir suchen die schönsten Fotos!

Das historische Bild vom Kaiserpavillon (oben) stammt aus dem Jahr 1910. Da hatte der Tiergarten schon 158 Jahre auf dem Buckel. In diesem Jahr wird er sage und schreibe 270 Jahre alt. Eine lange Zeit, in der sich viel verändert hat. Die „Krone“ sucht daher die schönsten historischen Fotos unserer Leser vom Tiergarten Schönbrunn. Welche Tiere gab es in Schönbrunn? Wie haben sich die Gehege verändert? Die Einsendungen müssen natürlich nicht aus dem 19. Jahrhundert stammen. Bei Abdruck winken 55 Euro Leserhonorar.



Fotos an: lokales@kronenzeitung.at