„Khloe“ die Kloschlange hat jetzt sicheres Zuhause

Was einst wie ein Albtraum aus dem Dschungelbuch klang, endet zwei Jahre später wie ein Märchen für Reptilienfreunde.

Aber zur Vorgeschichte: Dass man beim morgendlichen Toilettengang plötzlich von einem Reptil begrüßt wird, gehört sicher nicht zu den Standardszenarien im Wiener Gastgewerbe. Doch genau das geschah vor zwei Jahren – und löste nicht nur unter Hotelgästen Entsetzen, sondern auch unter Experten Staunen aus. „Khloe hat uns allen gezeigt, dass Tierschutz manchmal auf sehr ungewöhnlichen Wegen passiert“, so Martin Aschauer von Tierschutz Austria. Dort wurde die Natter nach dem Fund in Pflege genommen – mit Wärmelampe, artgerechtem Terrarium und viel Geduld. Dort hat sich die Königsnatter „Khloe“ von ihrem Ausflug gut erholt.