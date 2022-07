Mann soll in Bruck/Mur Kinder fotografieren

„Aufgepasst, der Mann fotografiert am Hauptlatz in Bruck an der Mur heimlich Kinder und filmt sie wahrscheinlich auch. Seid aufmerksam in eurer Umgebung.“ Mit diesen Worten inklusive Foto des vermeintlichen Voyeurs verbreitet sich gerade ein Facebook-Beitrag einer Mutter. Ihre Tochter habe der Mann in einem Bus fotografiert und sei dann davongelaufen.