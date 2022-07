Goethes Nachfahre gibt jetzt in der Formel 3 Gas

Oliver dichtet allerdings nicht. Der Nachfahre des Denkers fühlt sich hinter dem Lenker wohler. Am Wochenende gibt Oliver beim GP von Budapest in der Formel 3 Gas. Er ersetzt dort Hunter Yeany beim Team Campos, der wegen eines Handbruchs pausieren muss. Eine erste große Bewährungsprobe für den jungen Goethe, der bislang in der Nachwuchsklasse Euroformula Open unterwegs war.