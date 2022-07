Falsch entsorgte Batterie setzt Mülllager in Brand

Batterien im Restmüll tabu

„Batterien auf gar keinen Fall im Restmüll entsorgen, die gehören auf jeden Fall in ein Altstoffsammelzentrum gebracht. Eine kleine, falsch entsorgte Knopfbatterie reicht bereits für einen Brand aus“, erklärt dazu Niklas Lindemann von der Linz AG. Sammelt man herkömmliche Batterien zu Hause, empfiehlt der Experte, die Pole abzukleben. Auch so könne man eine Stichflamme verhindern. „Vor allem Lithiumbatterien sind ganz gefährlich und gehören so schnell wie möglich in eine Sammelstelle gebracht.“