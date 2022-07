Kylie und Kim wollen das alte Instagram zurück

„Hört auf, TikTok zu sein“

Jenner hatte am Montag in einer Story das Posting eines anderen Nutzers geteilt, in dem der verstärkte Fokus der Plattform auf Videos kritisiert wurde. „Macht Instagram wieder zu Instagram“, heißt es in dem Posting. Und: „Hört auf, TikTok zu sein, ich will nur süße Fotos von meinen Freunden sehen.“