Wirbel um zweckentfremdete Rollstühle in London

Lange Wartezeiten wegen Personalmangels

Am Flughafen Heathrow kam es in den vergangenen Tagen, wie auch an anderen britischen Flughäfen, zu stundenlangen Wartezeiten aufgrund eines akuten Personalmangels. Besonders bei den Sicherheitskontrollen, aber auch bei der Gepäckabfertigung fehlt es deutlich an Arbeitskräften. Heathrow hat nun die Fluglinien dazu aufgefordert, zahlreiche Verbindungen zu streichen. Ziel ist es, die Zahl der Abreisenden auf 100.000 täglich zu reduzieren.