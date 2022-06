Statt Urlaubs-Lust gibt es jetzt Flug-Frust

In Salzburg und Innsbruck strandeten die Passagiere

Einen kleinen Vorgeschmack erlebten Urlauber am Wochenende im Westen des Landes. Mehr als 600 Menschen strandeten in Salzburg, weil ihre Eurowings-Flüge kurzfristig storniert wurden. Auch in Innsbruck strich Eurowings am Sonntag eine Reise ins italienische Kalabrien. Die etwa 100 Betroffenen waren auf ihre Reiseveranstalter angewiesen. Ein Teil bekam einen kurzfristig organisierten Sonderflug, der Rest konnte am Montag nach einer Umleitung nach München endlich abheben.