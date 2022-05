Droht im Sommer Chaos am Wiener Flughafen?

Auch in der Luft gibt es Engpässe. „Während der Pandemie haben 400 Personen das Unternehmen verlassen“, so eine Stewardess der Austrian Airlines. Man müsse nun mit weniger Personal dieselbe Arbeit stemmen. „Wir fliegen bereits jetzt am Anschlag“, sagt sie. Alles halb so wild, sagt das Unternehmen. Der Sommerreiseplan sei sicher, genügend Mitarbeiter da. Wer Recht behalten soll, sehen wir im Sommer.