Altachs Nuhiu konnte seine Größe nicht ausspielen

Von den - laut Hartberg-Trainer Klaus Schmidt - gefühlten 70 hohen Bällen in den Strafraum kam kein einziger so, dass Nuhiu einen per Kopf verwerten hätte können. Zweifelsfrei ein Manko im Altacher Spiel: Nuhiu nicht hoch zu bedienen ist gleichzusetzen mit dem Auslassen einer Spieloption auf mögliche Torerfolge. Wobei die Spielanlage der offensiven Außenspieler (Forson, Bukta, Reiter, Tibidi) in der Endphase eines jeden Angriffs in Richtung Zentrum geht.