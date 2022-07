Überraschung! Kein „Griss“ um Weltstar Miro Klose

Altachs Trainer Miroslav Klose hatte nach seinem Engagement in Vorarlberg seine Herkunft betont: „Ich komme aus der Provinz, deshalb fühle ich mich hier sehr wohl.“ Beim Bundesliga-Debüt in Hartberg gab es aber kein „Griss“ um den Weltmeister von 2014. Ein paar Autogramm-Wünsche von TSV-Fans waren alles, was an Besonderheiten festzustellen war …