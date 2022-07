Genetischer Zwilling für Franz dringend gesucht

Typisierung in Konditorei

Also wurde durch den Verein „Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich“ eine Typisierungsaktion in der Kurkonditorei Bad Tatzmannsdorf für den Burgenländer organisiert. Mit dabei war auch Lisa Schuh, die selbst an Leukämie erkrankt war, die Krankheit aber besiegen konnte.