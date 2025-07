„Dieser Doktor ist wie ein Lotto-Sechser für uns“

Später zog es ihn verstärkt in die klinische Arbeit: am AKH Wien, an den Landeskliniken Neunkirchen und Wiener Neustadt sowie in einer allgemeinmedizinischen Praxis in Pitten. 2021 schloss er seine Ausbildung zum Allgemeinmediziner ab und begann zusätzlich die Facharztausbildung für Innere Medizin. Parallel dazu war er als Notarzt am Stützpunkt des Roten Kreuzes in Aspang und als Vertretungsarzt tätig.