Jetzt fix: Graz bekommt jüdisches Kulturzentrum

„Großer Schritt in der Geschichte“

Nach Zeremonienhalle und Wiedererrichtung der Synagoge ist die Einrichtung eines Kulturzentrums der dritte Meilenstein für die jüdische Gemeinde in der Steiermark. Entsprechend froh ist Stadtchefin Elke Kahr, dass auf dem David-Herzog-Platz nunmehr mit der konkreten Umsetzung begonnen wird: „Ein großer Schritt in der Geschichte der Landeshauptstadt!“