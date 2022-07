Lenker (22) raste vor Polizeistreife davon

Mit weit überhöhter Geschwindigkeit war ein 22-Jähriger aus Holzhausen am Samstagabend gegen 17 Uhr in Wels unterwegs. Der Mann raste in der Schmierndorferstraße gemeinsam mit drei weiteren Personen im Wagen in Richtung Westen. Die Polizei hatte ihn bereits im Blick, und als er noch ohne Blinken plötzlich abbog, startete die Streife die Verfolgung.