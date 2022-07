Mit Traktor abgestürzt: Frau rettete sich auf Ast

Aus unbekannter Ursache ist die Frau mit dem Traktor vom Weg abgekommen. In letzter Sekunde konnte sie noch vom Fahrzeug abspringen und sich vor einem tiefen Absturz retten. Der Traktor stürzte nämlich 50 Meter in die Tiefe. Die 51-Jährige hielt sich an einem Ast fest. Von dort wurde sie dann von der Besatzung des Rettungshubschraubers RK 1 mittels Seil geborgen und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Spittal geflogen.