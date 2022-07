Kramer zum Auftakt um 0,1 Punkte geschlagen

Bei den Männern landete Thomas Lackner als bester ÖSV-Adler beim Sieg des Polen Dawid Kubacki auf dem achten Platz. Die erste Männer-Garde um Stefan Kraft und Manuel Fettner ließ die Wettkämpfe in Wisla aus. Für beide Geschlechter steht in Polen am Sonntag ein weiterer Bewerb auf dem Programm.